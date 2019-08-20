Запуск новой ракеты в США прокомментировали в Совете Федерации. Глава Комитета по международным делам Константин Косачев заявил: если Вашингтон решит размещать новые крылатые ракеты в Азии или Европе, это будет прямая угроза Москве.

Запуск новой ракеты в США прокомментировали в Совете Федерации. Глава Комитета по международным делам Константин Косачев заявил: если Вашингтон решит размещать новые крылатые ракеты в Азии или Европе, это будет прямая угроза Москве. Сенатор уверен, Штаты разрушили договор ради достижения "мифической и маниакальной цели" — добиться военного превосходства, передает телеканал "Россия 24"."Нынешние испытания — еще одно подтверждение прямого нарушения Договора американской стороной в период его действия, так как за время с 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые "не ведут к производству и испытаниям", — сказал Косачев.Как сообщалось, договор о РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров​​​. Ранее Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, использование которой было ранее запрещено договором РСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве обратили внимание на крайне сжатый срок, который понадобился США для подготовки и проведения испытания после выхода из ДРСМД.Рябков подчеркнул, что "все это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств".Другой аспект, на который обратили внимание в Москве, — это то, что при испытательном пуске усовершенствованной ракеты "Томагавк" была использована универсальная пусковая установка Mk-41."Мы получили явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет, о чем мы говорили очень давно. И что, собственно говоря, составляло один из существенных элементов наших претензий к США по части их выполнения ныне уже не действующего договора", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.