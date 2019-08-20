Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Сипягин

Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир СипягинВ 2019 году муниципальные образования Владимирской области получат субсидии на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе» на сумму более 160 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Сипягин.В рамках модернизации систем уличного наружного освещения установят 87 светильников в Гусь-Хрустальном, 53 светильника – в Золотково Гусь-Хрустального района, 148 светильников – в Малыгинском Ковровского района, 160 светильников – в Раздольевском сельском поселении Кольчугинского района, 63 светильника – в Вольгинском Петушинского района, 473 светильника – в Муроме, 137 светильников – в Киржаче, 22 светильника – в Ставрово Собинского района.Также власти планируют строительство котельных в Киржаче, в Мелехово Ковровского района, в Першино Киржачского района, в Денятино Меленковского района, в Александрове, в Новлянке и Губино Селивановского района.Помимо этого, на индивидуальное электрическое отопление переведут 4 квартиры в Гусь-Хрустальном, 6 квартир – в Андреевском сельском поселении, 5 жилых помещений – в Бавленах Кольчугинского района, 5 квартир – в Денятинском сельском поселении, 6 квартир – в Красной Горбатке Селивановского района, 13 жилых помещений – в Селивановском районе, 1 квартира – в Косинском Юрьев-Польского района.Благодаря областной поддержке модернизируют котельную в Фоминках Гороховецкого района, тепловой пункт в Ставрово Собиснкого района, систему отопления в Судогде и отопительные котлы в Чамерево Судогодского района.