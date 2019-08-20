На острове Итуруп участники экспедиции Восточный бастион — Курильская гряда обнаружили сеть подземных ходов. Предположительно, они были прорыты в годы Второй мировой войны. Кроме того, в ходе экспедиции найдена деревянная японская шхуна, которую построили, приблизительно, в 1930-е или 1940-е годы.

На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов. Предположительно, они были прорыты в годы Второй мировой войны.Соответствующее заявление сделала во вторник, 20 августа, пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что было исследовано около ста метров подземелья.Кроме того, в ходе экспедиции найдена деревянная японская шхуна, которую построили, приблизительно, в 1930-е или 1940-е годы. Она затонула у берегов Итурупа в заливе Касатка.Ранее сообщалось, что во время раскопок на острове были обнаружены два артиллерийских орудия Времен второй мировой войны.