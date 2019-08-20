В Сети обсуждают долги поп-короля отечественной эстрады
перед государством. Между тем представитель артиста заявил, что Филипп Киркоров
все оплатил.
В Сети обсуждают долги поп-короля отечественной эстрады
перед государством. Между тем представитель артиста заявил, что Филипп Киркоров
все оплатил.
Журналисты связались с директором знаменитости – Геннадием Рыбаком.
По его словам, у Филиппа Киркорова нет задолженностей по оплате штрафов ГИБДД, сообщает
.
Отметим, что согласно обновленным данным на сайте Федеральной
службы судебных приставов (ФССП) России, артиста больше нет в списке должников.
Видимо, после шумихи в Сети, Филипп Киркоров подсуетился и быстро погасил задолженность.
Напомним, ране стало известно, что вокалист попал в "черный
список" базы исполнительных производств наряду со злостными алиментщиками и
должниками по кредитам. У артиста нашли три неоплаченных штрафа от ГИБДД по
Тверской области на сумму 2000 рублей. Звезду наказали еще в апреле.
Меж тем, претензии к были не только у
государства. По сообщениям СМИ, "Комбинат питания "Кремлевский" подал в суд на
поп-короля. С артиста пытаются получить 82 тысячи рублей. Якобы столько "Комбинат"
потратил, покормив участников труппы артиста во время репетиций в августе 2018
года. Меж тем, в коллективе заявляют, что все сразу
оплатили, однако после пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей,
происхождение которых контрагенты не смог прояснить.