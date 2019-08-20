В Сети обсуждают долги поп-короля отечественной эстрады перед государством. Между тем представитель артиста заявил, что Филипп Киркоров все оплатил.

В Сети обсуждают долги поп-короля отечественной эстрадыперед государством. Между тем представитель артиста заявил, что Филипп Киркороввсе оплатил.Журналисты связались с директором знаменитости – Геннадием Рыбаком.По его словам, у Филиппа Киркорова нет задолженностей по оплате штрафов ГИБДД, сообщаетОтметим, что согласно обновленным данным на сайте Федеральнойслужбы судебных приставов (ФССП) России, артиста больше нет в списке должников.Видимо, после шумихи в Сети, Филипп Киркоров подсуетился и быстро погасил задолженность.Напомним, ране стало известно, что вокалист попал в "черныйсписок" базы исполнительных производств наряду со злостными алиментщиками идолжниками по кредитам. У артиста нашли три неоплаченных штрафа от ГИБДД поТверской области на сумму 2000 рублей. Звезду наказали еще в апреле.Меж тем, претензии к были не только угосударства. По сообщениям СМИ, "Комбинат питания "Кремлевский" подал в суд напоп-короля. С артиста пытаются получить 82 тысячи рублей. Якобы столько "Комбинат"потратил, покормив участников труппы артиста во время репетиций в августе 2018года. Меж тем, в коллективе заявляют, что все сразуоплатили, однако после пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей,происхождение которых контрагенты не смог прояснить.