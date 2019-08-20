В результате наводнений и сильных ливней, обрушившихся на северные штаты Индии, в течение последних двух дней погибли, по меньшей мере, 58 человек. Обильные осадки вызвали многочисленные оползни и разливы рек. Уровень воды в местных водохранилищах достиг критической отметки.

В результате наводнений и сильных ливней, обрушившихся на северные штаты Индии, в течение последних двух дней погибли, по меньшей мере, 58 человек. Обильные осадки вызвали многочисленные оползни и разливы рек. Уровень воды в местных водохранилищах достиг критической отметки.За минувшие сутки из-за подъема уровня воды в реке из столицы страны Нью-Дели эвакуированы более 10 тысяч человек, проживавших в низинных районах, передает ТАСС.Всего с начала августа в результате наводнений в Индии погибли около 300 человек. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ливни могут продолжиться.Муссон, пришедший в конце июня в Южную Азию, стал одним из самых сильных за последние десять лет. Ливни с грозами вызвали наводнения, которые привели к транспортным проблемам, обрушениям зданий и многочисленным несчастным случаям в разных регионах Индии.