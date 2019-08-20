Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев написал песню о любви к своей родине и записал к ней клип. Соответствующий ролик опубликован на его странице в Instagram.
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев написал песню о любви к своей родине и записал к ней клип. Соответствующий ролик опубликован на его странице в Instagram.
В видеоролике Назарбаев прогуливается по полям, напевая слова песни. В клипе демонстрируются красоты местной природы, появляются дети. Бывший президент Казахстана поет о том, что ни одна страна не может сравниться с казахской землей. Также Назарбаев отмечает, что здесь прошло его детство и находятся корни.
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Публикация от Елбасының Баспасөз қызметЁ (@elbasy_nazarbaev) 19 Авг 2019 в 9:22 PDT
Как сообщает агентство Казинформ, музыку к песне написал Алтынбек Коразбаев.
В июле президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Во время телефонного разговора российский лидер высоко оценил добрые отношения с бывшим главой Казахстана, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между странами.