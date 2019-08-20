В США уверены, что группировка Исламское государство (запрещена в России) наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом сообщает газета Нью-Йорк таймс со ссылкой на источники.

В США уверены, что группировка "Исламское государство" (запрещена в России) наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом сообщает газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.По их информации, в ряды "Исламского государства" за последнее время мобилизовано около 18 тысяч боевиков. Они осуществляют снайперские атаки, похищают людей, убивают сотрудников сил безопасности и общественных деятелей.По оценке источников газеты, террористическая организация может располагать резервами в размере четырёхсот миллионов долларов. Интересно, что эти самые источники не располагают или же не хотят делиться данными о происхождении этих средств, отмечает телеканал "Россия 24".Подобная информация об усилении террористов уже не впервые появляется с подачи Пентагона. Аналитики не исключают, что этот приём может использоваться американскими военными с целью оправдать сохранение контингента в Сирии, после того, как в конце прошлого года Трамп объявил о решении начать вывод войск оттуда.