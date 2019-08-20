Томос об автокефалии украинской православной церкви, получения которого добился бывший глава государства Петр Порошенко, оказался грандиозной аферой. По словам бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля, экс-президент обманул верующих.

Томос об автокефалии украинской православной церкви, получения которого добился бывший глава государства Петр Порошенко, оказался грандиозной аферой. По словам бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля, экс-президент обманул верующих.Чиновник напомнил, что Порошенко обещал создать поместнуюцерковь, и люди ему поверили. "Нам же никто не говорил, что мы получиммитрополию от Константинополя. А получили то, что и свечи, и иконы должныпокупать", – сказал Москаль в эфире телеканала ZIK.По его мнению, афера с "единой инезависимой" украинской церковью – это неудачная политтехнология сприцелом на президентские выборы. Но вместо единения всех верующих произошелеще больший раскол в украинском обществе, уверен бывший губернатор Луганскойобласти.Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в декабре2018 года. Спустя месяц новая структура получила от Константинополя томос обафтокефалии (независимости). Московская патриархия и ряд других православныхцерквей не признали раскольников.Более того, спустя несколько месяцев противоречия началисьуже в рядах ПЦУ. Спусковым крючком стало поражение на президентскихвыборах. Глава так называемого Киевского патриархата Филарет отверг томос,отказался подчиняться руководству ПЦУ и попросил помощи у нового президентаВладимира Зеленского.Эксперты отмечают, что конфликты вокруг ПЦУ связаны сбанальной борьбой за власть. Филарет изначально был активным сторонником новойцеркви, но не получив в ней роли, на которую рассчитывал, 90-летний раскольникстал активно критиковать новую структуру.