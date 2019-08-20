Томос об автокефалии украинской православной церкви, получения которого добился бывший глава государства Петр Порошенко, оказался грандиозной аферой. По словам бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля, экс-президент обманул верующих.
Томос об автокефалии украинской православной церкви, получения которого добился бывший глава государства Петр Порошенко, оказался грандиозной аферой. По словам бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля, экс-президент обманул верующих.
Чиновник напомнил, что Порошенко обещал создать поместную
церковь, и люди ему поверили. "Нам же никто не говорил, что мы получим
митрополию от Константинополя. А получили то, что и свечи, и иконы должны
покупать", – сказал Москаль в эфире телеканала ZIK.
По его мнению, афера с "единой и
независимой" украинской церковью – это неудачная политтехнология с
прицелом на президентские выборы. Но вместо единения всех верующих произошел
еще больший раскол в украинском обществе, уверен бывший губернатор Луганской
области.
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в декабре
2018 года. Спустя месяц новая структура получила от Константинополя томос об
афтокефалии (независимости). Московская патриархия и ряд других православных
церквей не признали раскольников.
Более того, спустя несколько месяцев противоречия начались
уже в рядах ПЦУ. Спусковым крючком стало поражение на президентских
выборах. Глава так называемого Киевского патриархата Филарет отверг томос,
отказался подчиняться руководству ПЦУ и попросил помощи у нового президента
Владимира Зеленского.
Эксперты отмечают, что конфликты вокруг ПЦУ связаны с
банальной борьбой за власть. Филарет изначально был активным сторонником новой
церкви, но не получив в ней роли, на которую рассчитывал, 90-летний раскольник
стал активно критиковать новую структуру.