Через несколько дней Алена Апина отметит круглую дату. Перед важным событием певица обнародовала пикантное фото, которым гордится.

Через несколько дней Алена Апина отметит круглую дату. Перед важным событием певица обнародовала пикантное фото, которым гордится."Электричка", "Узелки", а также такие хиты как "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", American Boy и многие другие композиции – это песни, прославившие Алену Апину, как в составе группы "Комбинация". так и в сольном творчестве. Впрочем. в последнее время артистка куда больше известна своими откровенными фотографиями и видео, нежели новыми песнями.Вот и накануне 55-летия певица обнародовала снимок, на котором предстала в декольтированном черном пальто на, вероятно, голое тело. Алена выставила напоказ обнаженную грудь и продемонстрировала ножку в разрезе наряда. Как отметила исполнительница, фото было сделано в мае."Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого . Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv каналам с рассказами о том, как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото!" – объявила довольная Алена Апина.Все остальное же, по мнению певицы, "просто цифры, мишура и чьи-то ( не ваши!) правила". В заключение артистка обратилась к подписчикам: "Я стану еще счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алену Апину. Это и будет самый лучший подарок".Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, но не обошлось и без критических отзывов. Так, диванные эксперты сделали вывод, что снимок "полностью переделанный", дескать, "сверху прошлись "кистью", по ноге тень дорисовали", а с грудью вообще все плохо – "левую грудь увеличили, а правую забыли". Блогер Лена Миро и вовсе пристыдила Алену Апину."Да это – не эротика, а натуральная порнография. Старая бабка – неглиже", – написала она у себя в Telegram. Грудь исполнительницы Лена тоже не оставила без внимания. "Очень странно смотреть, когда пенсионерка пытается вывалить сисю. Сися – это орган, которым кормят детей. Зачем вываливается сися у бабушку, давно вышедшей из фертильного возраста, никто не понимает и оттого сие зрелище отвратительно", – заключила блогер о фото Алены Апиной.