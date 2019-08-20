Мать обвиняемого в убийстве девушки-блогера Максима Гареева дала первое интервью. Родительница 33-летнего мужчины, который уже сознался преступлении, появилась в ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Мать обвиняемого в убийстве девушки-блогера Максима Гареева далапервое интервью. Родительница 33-летнего мужчины, который уже сознался преступлении, появилась в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".Фатима Гареева, которую в студии ток-шоу почему-то называлиФаиной, рассказала, что навестила сына в СИЗО. По словам женщины, там онаоткровенно поговорила с наследником. "Мне хочется защитить своего сына, потомучто, то, что наговаривают – это настолько небылицы. Да, я не одобряю его за то, чтополучилось, осуждаю его за этот поступок – это очень жестоко. Но, не надовешать всех собак на него. Он хороший,добрый, воспитанный мальчик, образованный", – сказала родительницаподозреваемого в убийстве в "Прямом эфире".Фатима выразила искренние соболезнования матери и отцу скончавшейся Екатерины Семочкиной. Гареева понимает, насколько тяжело родителям умершей, ведьее старший сын покончил с собойиз-за измены любимой девушки. После Гареева ссожалением отметила, что в произошедшем косвенно виноваты и она сама и родителиКати.Фатима также считает, чтолюбой мужчинамог бы оказатьсяна месте ее сына. Екатерина, выбрав профессию проститутки, которая сопряжена с риском, вела себя опрометчиво, позволяя себе грубость по отношению кклиентам. Если не Максим, так другой мужчина однажды бы сорвался, считаетГареева."Нельзя чувствами играть, если она нравится молодомучеловеку, нельзя ему такие оскорбительные вещи говорить. Тем более молодомугорячему темпераментному человеку. Так сложилась ситуация, что она егоспровоцировала, довела его до такой степени", – сказала Фатима Гареева.Женщина также сообщила, что ее наследник ранее работал нахорошем предприятии в Челябинске, потом перебрался в Москву, купил квартиру в ипотеку,сделал ремонт, мечтал создать семью. Однако с девушками ему не везло.В студии ток-шоу Фатима Гареева прокомментировалапристрастие сына к пластическим операциям."Да, он необычный человек, он стремится к совершенству, онхочет выглядеть хорошо. Я не одобряю все эти пластические операции, но это егоправо, это его выбор. Максим сказал: "Я нормальный. Все хорошо с потенцией, всехорошо с чувствами, с сексом". А обсуждается как будто бы он ничего не может. Максиммужественный, правильной ориентации: не гей, не транссексуал", – сообщилародительница задержанного.Фатима добавила, что в СМИ о Максиме говорят в основномнеправду. Ее наследник никогда не страдал от анорексии, более того, психическион абсолютно здоров.В сегодняшнем выпуске программы подруга Гарееварассказала, что предыдущая его пассия – тоже "эскортница". Якобы Максим хотел помочь избраннице бросить этозанятие и даже собирался строить с ней серьезные отношения. Однако возлюбленнаяоказалась предательницей – украла у него миллион.Напомним, Максима Гареева подозревают в убийстве 24-летнейстудентки медицинского института, популярной девушки-блогера Екатерины Семочкиной.Тело девушки нашли в чемодане. Следствие выяснило, что Instagram-модель зарабатывала,оказывая интим-услуги. Последним ее клиентом был именно Гареев.