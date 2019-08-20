При обыске по месту жительства у задержанного были обнаружены две банки и 4 свертка с наркотическими средствами...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Большом Коптевском проезде был задержан 31-летний москвич.При обыске по месту жительства в квартире у задержанного были обнаружены две банки, внутри которых находилась, согласно результатам исследования, марихуана, общей массой 77,3 и 26,3 грамма. Также были изъяты 4 свертка, в которых, согласно результатам исследования, находились наркотические вещества: диметилтриптамин, общей массой 1,08 и 0,76 грамма, гашиш, общей массой 26,8 грамма, кокаин, общей массой 9,25 грамма. Внутри металлической коробки сотрудниками полиции обнаружен гашиш, общей массой 27,7 грамма.Помимо этого оперативники изъяли канцелярский нож с остатками вещества, приспособление для курения, электронные мерные весы.Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29