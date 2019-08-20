Телеведущая вернулсь на съемочную площадку после летних каникул. Лера Кудрявцева сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Телеведущая вернулсь на съемочную площадку послелетних каникул. Лера Кудрявцева сообщила об этом на своей странице в Instagram.48-летняя знаменитость всвоем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу "Секрет намиллион". Судя по новому фото в профиле, она уже приступила к съемкам.Лера Кудрявцева максимально воспользовалась отпуском для того, чтобы побытьрядом с семьей – мужем-хоккеистом Игорем Макаровым и годовалой дочкой Машей. Теперь, после летнихканикул, Лера Кудрявцева вновь полна сил и рвется в бой.9 августа малышка отпраздновала первый день рождения. ЛераКудрявцева устроила для нее детский праздник, на котором побывал и старший сын ведущей– Жан Ленюк. К слову, внук звезды всего на два месяца старше ее дочери.Ранее в переписке с поклонниками в соцсети признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку последлительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы вМайами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись" временнозамещала Ольга Орлова.Какписали "Дни.ру", говоря о дочери, отмечала, что рождение девочкиперевернуло всю ее жизнь. Теперь ведущая не может спокойно отправляться на работу,поскольку ее ребенок остается дома – знаменитость очень переживает за малышку.