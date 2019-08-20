Телеведущая вернулсь на съемочную площадку после
летних каникул. Лера Кудрявцева сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Телеведущая вернулсь на съемочную площадку после
летних каникул. Лера Кудрявцева сообщила об этом на своей странице в Instagram.
48-летняя знаменитость в
своем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу "Секрет на
миллион". Судя по новому фото в профиле, она уже приступила к съемкам.
Лера Кудрявцева максимально воспользовалась отпуском для того, чтобы побыть
рядом с семьей – мужем-хоккеистом Игорем Макаровым и годовалой дочкой Машей. Теперь, после летних
каникул, Лера Кудрявцева вновь полна сил и рвется в бой.
9 августа малышка отпраздновала первый день рождения. Лера
Кудрявцева устроила для нее детский праздник, на котором побывал и старший сын ведущей
– Жан Ленюк. К слову, внук звезды всего на два месяца старше ее дочери.
Ранее в переписке с поклонниками в соцсети признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку после
длительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы в
Майами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись" временно
замещала Ольга Орлова.
Как
писали "Дни.ру", говоря о дочери, отмечала, что рождение девочки
перевернуло всю ее жизнь. Теперь ведущая не может спокойно отправляться на работу,
поскольку ее ребенок остается дома – знаменитость очень переживает за малышку.