У певицы Жасмин в жизни наступила черная полоса. Она осталась одна с тремя детьми и оказалась на грани депрессии.

У певицы Жасмин в жизни наступила черная полоса. Она осталась одна с тремя детьми и оказалась на грани депрессии.Накануне артистка опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. На фото она позирует в платье небесного цвета, к которому подобрала крупные серьги-кольца и босоножки на шпильке. Под снимком она рассказала о своих переживаниях и способе борьбы с ними.По ее словам, иногда ей хочется научиться проще относиться к досадным мелочам жизни, просто отметать их и забывать легко и быстро. Жасмин прочитала притчу о том, как обрести дзен, и захотела поделиться ей со своими фолловерами.Исполнительница поведала о буддистском методе борьбы с депрессией. В притче, рассказанной певицей, буддист ведет диалог с депрессией. Она всеми силами пытается доказать мудрецу, что жизнь – ничто, как и человек. Но у мудреца на это свое видение, сообщает ."Наши души – чистая энергия, которая, рано или поздно, избавится от мирской тяжести", – парировал философ.Напомним, супруг Жасмин, молдавский предприниматель Илан Шор, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола для ареста. Его обвинили по делу о крупных банковских хищениях.