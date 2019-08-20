В матче второго тура английской премьер-лиги Вулверхэмптон на поле домашней арены Молине сыграл вничью с Манчестер Юнайтед – 1:1.

В матче второго тура английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" на поле домашней арены "Молине" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" – 1:1.Счет в игре на 27-й минуте открыл вингер гостей Антони Марсьяль, которому ассистировал Маркус Рашфорд. Во второй половине встречи, на 55-й минуте полузащитник хозяев поля Рубен Невеш восстановил равенство в счете, забив с передачи Жоау Моутинью.На 68-й минуте "Красные дьяволы" могли выйти вперед, но французский хавбек Поль Погба не реализовал пенальти, послав мяч с точки в левый от себя угол, где его накрыл голкипер Руй Патрисиу."Манчестер Юнайтед" с четырьмя очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Вулверхэмтон" расположился на 13-й строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре подопечные Уле-Гуннара Сульшера 24 августа примут "Кристал Пэлас", а "волки" на следующий день примут "Бернли".