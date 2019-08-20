Женщина сообщила, что ее знакомый, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у нее денежные средства...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали подозреваемого в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 70-летней москвички. Женщина сообщила, что ее знакомый, находясь в ее квартире в 6-м Красносельском переулке, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у нее денежные средства, однако не получив их, скрылся с места происшествия.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства задержали подозреваемого – 71-летнего жителя столицы. У злоумышленника изъят предмет, похожий на нож.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60