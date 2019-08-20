У полуторагодовалой Виолетты - очаровательной и улыбчивой малышки - тяжелая форма ДЦП. Помочь девочке научиться двигаться и говорить могли бы в самарском детском оздоровительном центре, однако годовой курс реабилитации стоит 348 700 рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родители не могут.

У полуторагодовалой Виолетты — очаровательной и улыбчивой малышки — тяжелая форма ДЦП. Помочь девочке научиться двигаться и говорить могли бы в самарском детском оздоровительном центре, однако годовой курс реабилитации стоит 348 700 рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родители не могут.ПОМОЧЬ ВИОЛЕТТЕ БУНДЕЛЬПо словам мамы, беременность была желанная, запланированная и проходила без проблем. Роды начались в срок, однако при рождении Виолетта получила родовую травму."Я поняла, что последствия ужасны, когда доченьке еще не было и четырех месяцев. Были многочисленные медикаментозные терапии, массажи, плаванье, Войта-терапия, но ничего не давало результат! Моя малышка в 10 месяцев не держала голову, не говоря уже о другой активности", — вспоминает мама Виолетты.В декабре 2018 года ребенка отвезли на реабилитационную программу в детский оздоровительный центр "Пойду сам" в Самаре. Там с малышкой активно занимались, и уже через две недели Виолетта стала гораздо лучше держать голову."Это было настоящее чудо!" — говорит мама Виолетты.Чтобы не упустить драгоценное время и постоянно находиться под контролем врачей из реабилитационного центра, семья приняла решение переехать в Самару. Стоимость годового курса лечения составляет 348 700 рублей. Однако собственных средств для лечения ребенка по нужной ей программе у родителей не хватает."Я не могу работать, как раньше. Копилки закончились, а пособий просто недостаточно для полноценной реабилитации. Мы очень просим вас о помощи! Пожалуйста, помогите моей девочке обрести шанс на полноценную жизнь!" — обращается мама Виолетты ко все неравнодушным людям.ПОМОЧЬ ВИОЛЕТТЕ БУНДЕЛЬТакже помочь можно, отправив СМС со словом "Помогаю" и суммой пожертвования на номер 3434 (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 тысяч.Сделать пожертвование можно и через "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа нужно указать "Благотворительный взнос для Виолетты Бундель".