Пикантные подробности из личной жизни звезд, громкие свадьбы и разводы, разборки и потасовки в прямом эфире – знаменитости не дают нам заскучать. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 августа 2019 года, читайте в специальной подборке Дни.ру.

Пикантные подробности из личной жизни звезд, громкие свадьбы и разводы, разборки и потасовки в прямом эфире – знаменитости не дают нам заскучать. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 августа 2019 года, читайте в специальной подборке "Дни.ру".В прессе регулярно появляются слухи о возможном романе Сергея Лазарева и Ани Лорак. Недавно звезды подкинули новую пищу для обсуждения.Под последним постом певицы в Instagram Сергей Лазарев оставил короткую подпись: "Diva❤️". Ани Лорак отправила ему такое же сердечко. Поклонники сразу засыпали знаменитостей вопросами о романе.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 августа 2019 года, читайте в и специальных .