56-летний житель Глазова обвиняется в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка. Вопиющий случай усугубляется тем, что мужчина ранее уже был неоднократно судим. Кроме того, его приговорили к смертной казни, но в 1998 году помиловали, а три года назад условно-досрочно освободили из мест лишения свободы.

56-летний житель Глазова обвиняется в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка. Вопиющий случай усугубляется тем, что мужчина ранее уже был неоднократно судим. Кроме того, его приговорили к смертной казни, но в 1998 году помиловали, а три года назад условно-досрочно освободили из мест лишения свободы.Преступление было совершено 4 августа текущего года. Злоумышленник увидел на одной из детских площадок семилетнюю девочку и предложил купить ей сладости, а также покататься на аттракционах. Ребенок согласился, после чего мужчина увел потерпевшую и совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. После содеянного преступник скрылся, сообщается на сайте Следственного комитета по Удмуртской Республике.Девочка обратилась к продавцу магазина, расположенного неподалеку, рассказав о надругательстве. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи камер видеонаблюдения, после чего провели тщательное изучение и анализ полученных кадров. Это позволило в кратчайшие сроки установить личность преступника.Злоумышленником оказался 56-летний житель Глазова, которого ранее уже неоднократно судили. Также он был приговорен к смертной казни, но избежал ее благодаря помилованию. Несколько лет назад преступника освободили по УДО. С того момента мужчина нигде не работал, проживал один.В настоящее время в рамках расследования производен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Девочку допросили с участием педагога-психолога. В отношении обвиняемого и потерпевшей назначены судебно-медицинская и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. В настоящее время мужчина заключен под стражу.