Институт ядерной физики начал подготовку кадров для новосибирского научного центра Сибирский кольцевой источник фотонов или СКИФ. Молодые ученые построят прототип будущей станции. На ней будущие специалисты смогут изучить строение абсолютно любых веществ.

Институт ядерной физики начал подготовку кадров для новосибирского научного центра "Сибирский кольцевой источник фотонов" или СКИФ. Молодые ученые построят прототип будущей станции. На ней будущие специалисты смогут изучить строение абсолютно любых веществ. Новейший исследовательский центр получит современное лабораторное оборудование и ускорительный комплекс. В настоящее время здесь уже заработал так называемый учебный коллайдер. Какие задачи будет решать экспериментальный проект?В бункере института ядерной физики сегодня работают студенты — будущие сотрудники СКИФа. Артем Барахтаев занимается программированием модулей станции. "Планируется, что почти весь СКИФ будет на этих программных модулях, поэтому у меня будет куча работы связанной с тем, чтобы все это написать и включить", — говорит студент физического факультета НГУ Артем Барахтаев.Новая учебная станция с синхротронным излучением, как универсальный микроскоп, — позволяет изучать структуру и сотов абсолютно любого вещества. Химия, физика, биология, археология — исследования пучков интересны разным наукам."Это может быть интересно и материаловедам, которые разрабатывают новые сплавы, и тем, кто исследует топливо, и тем, кто исследует археологические объекты, биологические структуры, химические составы в тканях, изменение в сосудах. Все упирается в то, что нужно сначала получить первичный навык работы с излучением, управления этим излучением, понимания, что откуда проистекает, от чего зависит. Цель нашей работы — дать это первичное знакомство", — старший сотрудник ИЯФ СО РАН, сотрудник ЦКП СКИФ Борис Гольденберг.Пока здесь только первый модуль из трех — прототип станции находится в процессе сборки. "Учебная станция синхротронного излучения — это экспериментальная установка, способная работать, в отличии от других станций, в разных режимах. В руках молодых ученых, по сути, как конструктор "Лего", ее пможно модифицировать в зависимости от задач эксперимента", — рассказала корреспондент ГТРК "Новосибирск" Алена Шандурова.Станция задумана для студентов различных направлений и уровней подготовки. Строят ее сами молодые ученые. Это большой плюс, говорит магистрантка НГУ Мария Рыбачек. Так решаются сразу несколько задач. "Пока она еще не готова, ее можно прощупать, собрать и применить такие решения, которые подходят конкретно под наш случай. Мы это делаем в команде, и потом видим результат работы", — отметила Мария Рыбачек.Полезный исследовательский опыт работы на экспериментальной станции перенесут на центр коллективного пользования СКИФ. "Сейчас очень остро стоит задача подготовки кадров, поскольку центр такого масштаба нуждается в специалистах высшей квалификации. Их нужно готовить уже сейчас, если мы планируем через 3-4 года начать активную работу. Причем нужны специалисты разного профиля", — пояснил заместитель руководителя ЦКП СКИФ Ян Зубавичус.Всего в рамках проекта "Сибирский кольцевой источник фотонов" будет построено 30 пользовательских станций. Работы начнутся уже в 2021 году. СКИФ станет единственным в мире передовым синхротроном четвертого поколения. Для работы на нем потребуются несколько тысяч специалистов.