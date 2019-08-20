Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о важности встречи российского лидера с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политикам было необходимо встретиться лично.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о важности встречи российского лидера с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политикам было необходимо встретиться лично.Встречи на высшем уровне проводятся с конкретными целями, и чем значительнее фигуры политиков на международной арене, тем важнее каждое подобное мероприятие. Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели личную встречу не для того, чтобы просто обменяться любезностями."Произошла сверка часов", – цитирует Дмитрия Пескова. "Президент Франции Эммануэль Макрон знает позицию России по многим вопросам и знает ее не по фейковым новостям, а от первоисточника – главы российского государства", – добавил он."В этом и заключается ценность этой встречи, которую сложно переоценить", – подчеркнул официальный представитель Кремля.Напомним, Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу в форте Брегансон на юге Франции. Политики обсудили расстановку сил в Сирии, ситуацию в Донбассе, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также перспективы политического и экономического сотрудничества Москвы и Парижа.В частности, Эммануэль Макрон заверил Владимира Путина в своей приверженности идее Европы от Лиссабона до Владивостока. Российский лидер согласился со своим собеседником и добавило, что не важно, насколько реалистично эта идея выглядит сейчас, важно работать над ее реализацией. "То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным", – заметил президент России.