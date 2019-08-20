Дни.ру в
своем Instagram-аккаунте
провели опрос пользователей соцсети, разместив снимок знаменитого модельера и
его внука. Оказалось, множество комментаторов уверены, что Валентин Юдашкин и
маленький Аркадий – просто одно лицо.
"Дни.ру" в
своем Instagram-аккаунте
провели опрос пользователей соцсети, разместив снимок знаменитого модельера и
его внука. Оказалось, множество комментаторов уверены, что Валентин Юдашкин и
маленький Аркадий – просто одно лицо.
Россияне считают, что
прославленный дедушка и внук очень похожи. Однако нашлось немало хейтеров, жестко
раскритиковавших внешность малыша.
"Такое ощущение, что
какой-то ген карликовости присутствует", "Лягушка, жаба, ква-ква",
"Жуть", "Что есть, то есть, ребенок страшненький. Бывает такое. И почему, если
это дети, то нельзя сказать вслух, что они страшненькие? А как вырастет, то
можно так говорить?", "Неприятная внешность", – заклевал народ внука модельера.
Вместе с тем, поклонники
таланта дизайнера вступились за Аркадия. Ряд пользователей соцсети укорили
злопыхателей за резкие высказывания, напомнив о том, что есть бумеранг судьбы. "Читаю комментарии и диву даюсь, сколько злобы
пишут о ребенке. Люди, что происходит с вашим сознанием?..", "Господи, что Вы
пишете? Как ребенок может быть некрасивым? Странные, морально больные женщины",
"Какой хорошенький, сладенький и очень особенно глазами похож на дедушку, пусть
растет таким же талантливым как дедушка, здоровья вам всем", -
высказались фолловеры о внуке .
Напомним, 28-летняя дочь Галина второй раз стала мамой в конце марта 2018
года. Наследница модного дома родила мальчика, которого назвали Аркадием. С тех
пор личный блог единственной дочери модельера
регулярно пополняется милыми и трогательными семейными
фотографиями.