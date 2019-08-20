Дни.ру в своем Instagram-аккаунте провели опрос пользователей соцсети, разместив снимок знаменитого модельера и его внука. Оказалось, множество комментаторов уверены, что Валентин Юдашкин и маленький Аркадий – просто одно лицо.

"Дни.ру" всвоем Instagram-аккаунтепровели опрос пользователей соцсети, разместив снимок знаменитого модельера иего внука. Оказалось, множество комментаторов уверены, что Валентин Юдашкин ималенький Аркадий – просто одно лицо.Россияне считают, чтопрославленный дедушка и внук очень похожи. Однако нашлось немало хейтеров, жесткораскритиковавших внешность малыша."Такое ощущение, чтокакой-то ген карликовости присутствует", "Лягушка, жаба, ква-ква","Жуть", "Что есть, то есть, ребенок страшненький. Бывает такое. И почему, еслиэто дети, то нельзя сказать вслух, что они страшненькие? А как вырастет, томожно так говорить?", "Неприятная внешность", – заклевал народ внука модельера.Вместе с тем, поклонникиталанта дизайнера вступились за Аркадия. Ряд пользователей соцсети укорилизлопыхателей за резкие высказывания, напомнив о том, что есть бумеранг судьбы. "Читаю комментарии и диву даюсь, сколько злобыпишут о ребенке. Люди, что происходит с вашим сознанием?..", "Господи, что Выпишете? Как ребенок может быть некрасивым? Странные, морально больные женщины","Какой хорошенький, сладенький и очень особенно глазами похож на дедушку, пустьрастет таким же талантливым как дедушка, здоровья вам всем", -высказались фолловеры о внуке .Напомним, 28-летняя дочь Галина второй раз стала мамой в конце марта 2018года. Наследница модного дома родила мальчика, которого назвали Аркадием. С техпор личный блог единственной дочери модельерарегулярно пополняется милыми и трогательными семейнымифотографиями.