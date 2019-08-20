В программе подготовки российских космонавтов может появиться покорение горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума.

В программе подготовки российских космонавтов может появиться покорение горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске, передает ТАСС.Ранее Рогозин отметил, что в Роскосмосе рассматривают возможность создания центра подготовки космонавтов на Северном Кавказе. Сотрудники корпорации уже побывали в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. По словам Рогозина, на Северном Кавказе космонавты могут проходить горную и парашютную подготовку.Гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии является самой высокой горной вершиной Европы, ее высота над уровнем моря составляет 5642 метра.