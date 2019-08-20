Россияне оценили свои города с точки зрения уличного шума по шкале от 1 до 10. В рейтинг вошло 200 городов.

Самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области. За ним следует Ейск в Краснодарском крае и Михайловск в Ставрополье, говорится в сообщении портала Domofond.ru, который проводил опрос.В десятку тихих городов вошли Геленджик, Туапсе, Ессентуки, Майкоп и Керчь. Жители этих городов считают, что у них тихо, спокойно, комфортно, много зелени, близко море и нет высоких домов.Самым же шумным городом стал Киселевск в Кемеровской области, второе по шуму место у Ленинска-Кузнецкого из того же региона. Далее идут подмосковная Электросталь, Волжский в Волгоградской области, Якутск, подмосковные Лобня и Клин. Жители этих городов недовольны в основном количеством машин, проходящих через города, в том числе большегрузов.Среди шумных миллионников наиболее тихими оказались Казань, Пермь, Краснодар и Уфа, а наиболее шумными – Челябинск, Волгоград, Самара и Ростов-на-Дону.В Москве за год уровень шума снизился лишь на 0,1 балла. Петербург остался при тех же показателях – 6,4 балла. Жители двух столиц жалуются в основном на автомобили, которые ездят по городу круглосуточно.