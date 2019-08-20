Российская теннисистка, 179-я ракетка мира Валерия Савиных в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата США в трех сетах за два часа 47 минут обыграла представительницу Румынии Патрицию Марию Тиг – 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Российская теннисистка, 179-я ракетка мира Валерия Савиных в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата США в трех сетах за два часа 47 минут обыграла представительницу Румынии Патрицию Марию Тиг – 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.Савиных трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 15, а у Тиг, занимающей 137-е место в рейтинге WTA, два эйса, девять двойных ошибок и семь реализованных брейков из 11.Таким образом, россиянка вышла в полуфинал квалификации турнира, где сыграет с голландкой Ришель Хогенкамп.