Актриса Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram необычный снимок. Обычно она не публикует откровенные кадры, но не в этот раз.

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram необычный снимок. Обычно она не публикует откровенные кадры, но не в этот раз.На фото супруга Андрея Кончаловского предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. На голове у нее соломенная шляпка с широкими полями, а в руках она держит пляжную сумку песочного цвета с бахромой.Высоцкая широко улыбается в кадре. Судя по всему, настроение у нее чудесное."– А ты куда собралась? Ничего не забыла? – Неа! Все и все со мной!" , – подписала пост звезда.К слову, знаменитость уехала отдыхать во Францию. Там у них с мужем есть собственная недвижимость.Поклонникам пришелся по душе новый образ Юлии. "Чудо какое!", "Класс!", "Хорошенькая какая!", "Вы безумно красивая женщина!", "Ну, вы прям на взлете!", "Шикарный вид!", – писали восторженные фананты."Мой абсолютный идеал женщины!", – призналась фолловер.Тем не менее, нашлись те, кто выказал недовольство. "Юля классная, не поспоришь, я ее поклонница отчасти, но с наигранным безудержным весельем перебарщивает... Чувство меры не срабатывает что ли...", "Ой, Юлия, какая ужасная фотография. Вы тут похожи на ржущую лошадь, правда породистую!", "Переигрываете, Юля!", – спустили артистку с небес на землю злопыхатели.