Некая Татьяна Гудзева утверждает, что родила Прохору Шаляпину сына. По ее словам, артист видел ребенка, который как две капли воды похож на него.

Некая Татьяна Гудзева утверждает, что родила Прохору Шаляпину сына. По ее словам, артист видел ребенка, который как две капли воды похож на него.С Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался до того, как закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Но даже начав отношения с бывшей женой Армена Джигарханяна, певец якобы не прекратил общаться с Татьяной, раз та утверждает, что недавно родила ему наследника. Более того, по ее словам, Прохор Шаляпин обещал ей дать два миллиона на роды, но так и не дал.Сейчас же ее отношения с певцом обострились. Певец не оказывает ей финансовую помощь, хотя Гудзева якобы вписала его в свидетельство о рождении ребенка. "У Прохора двойная жизнь. Он мне говорит одно, а Виталине другое. Он скрывает наше общение, что меня безумно раздражает. Много чего обещает, но по факту ничем мне не помог. Я иду в прессу, только когда он меня в очередной раз обманывает. Нервы не выдерживают. Сейчас он меня разозлил тем, что он пообещал, что признает ребенка, сделает свидетельство об установлении отцовства, но, видимо, передумал", – пожаловалась Гудзева.Она утверждает, что сын очень похож на Прохора Шаляпина. Да и сам певец мог это заметить, ведь он вернулся к Татьяне после того, как она родила. Якобы артист посещал малыша, но все равно продолжает настаивать на ДНК-тесте. "Но как не его ребенок? Я в отличие от него не веду двойную игру. Надеюсь, что он поступит как мужчина, усыновит своего сына. Как он потом своему сыну будет в глаза смотреть? Еще неизвестно, родит ли ему Виталина детей", – цитирует женщину .Сам категорично прокомментировал слова бывшей любовницы: "По закону Российской Федерации мать может записать своего ребенка без участия отца на кого угодно. Но нужно получить вторую бумагу о признании отцовства. Я пока не хочу получать это свидетельство. Если Татьяна сделает ДНК, я пойму, что это мой сын, только тогда буду помогать ребенку".