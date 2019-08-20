Как гром среди ясного неба прозвучало заявление лидера группы Ласковый май Андрея Разина, что якобы Юрий Шатунов отказался исполнять хиты коллектива. Сам певец прокомментировал ситуацию.

Как гром среди ясного неба прозвучало заявление лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина, что якобы Юрий Шатунов отказался исполнять хиты коллектива. Сам певец прокомментировал ситуацию.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал пост, в котором сообщил, что Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы "Ласковый май". "Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май", – объявил Андрей Разин.При этом продюсер сообщил, что теперь песни коллектива можно будет услышать только на официальных концертах с участием Разина. Он же разрешил радиостанциям крутить песни группы, но только в его исполнении. А остальным исполнителям якобы правообладатель запретил публично петь композиции "Ласкового мая". Впрочем, и Юрию Шатунову нельзя исполнять хиты коллектива на своих концертах, так как у него на это якобы нет прав. "Он публично отказался от них и теперь будет исполнять исключительно свой репертуар", – пояснил Разин.Разразился скандал. В СМИ и Сети появилось множество сообщений с комментариями разных людей, якобы имеющих отношение к "Ласковому маю", к продюсеру , к Юрию Шатунову. Все эти публикации крайне запутали поклонников и прочую заинтересованную общественность. Наконец с официальным комментарием выступил сам певец.В своем Instagram-аккаунте Юрий Шатунов предельно четко обозначил ситуацию. "Вот уже без малого 30 лет я не работаю в группе "Ласковый май". С 1991 года я начал сольную карьеру", – для начала отметил исполнитель. Далее он высказался о главных хитах коллектива. "Я никогда не отказывался от песен "Белые розы" и "Седая ночь". Это – мои визитные карточки", – подчеркнул исполнитель.Юрий Шатунов напомнил, что сам приложил руку к написанию этих шедевров. "В свое время я принимал участие в их создании. Также у меня есть все документы как от правообладателя, так и автора этих песен, Сергея Кузнецова, на их публичное исполнение", – отметил . В заключение он предложил всем, у кого еще остались вопросы по теме, написать ему на почту, так как он сейчас находится с семьей на отдыхе.