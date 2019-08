В матче шестого тура российской премьер-лиги Спартак на поле домашней Открытие Арены обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Новичок красно-белых Андре Шюррле поделился впечатлениями от победы над армейцами.

Немец в игре в ЦСКА записал на свой счет голевую передачу.Посмотреть эту публикацию в InstagramWooooow that was fun last night! Congratulations @mum84 for your goals