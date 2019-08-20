Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 40 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя соседнего региона. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции установлено, что утром 13 августа фигурант приехал в город Лакинск, где в районе железнодорожного вокзала встретил местного жителя, который пригласил его к себе в квартиру. После совместного распития спиртного хозяин жилища уснул, а гость, воспользовавшись моментом, похитил ноутбук, планшет, ювелирные украшения и часы, после чего покинул квартиру.Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 40 000 рублей.После поступившего в полицию сообщения о краже на розыск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции. Полицейские задержали злоумышленника задержали утром следующего дня в городе Петушки.Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.