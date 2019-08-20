Художественный руководитель театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких. Тем не менее некоторые СМИ сообщают, что Марк Захаров находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких.Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал ТАСС, что ничего страшного у Марка Захарова нет. "Есть подозрение на воспаление легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан", — отметил заслуженный деятель искусств России. Также Варшавер выразил надежду на то, что Захаров отделался легким испугом.Врачи утверждают, что народный артист может быть выписан из больницы в течение двух-трех дней, рассказал директор театра "Ленком".Тем не менее некоторые СМИ сообщают, что Марк Захаров находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.