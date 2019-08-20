В этом году проект, инициированный общественниками, отмечает своё пятилетие.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с членами общественного совета при региональном УМВД в рамках проекта «Лето безопасности» посетили детский спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп». В этом году проект, инициированный общественниками, отмечает первую юбилейную дату.За пять лет проект «Лето безопасности» не просто стал популярным среди ребят, отдыхающих в оздоровительных лагерях, но и обрел своих поклонников и традиции, одной из которых являются мастер-классы, проводимые именитыми спортсменами-полицейскими.В этом году в «Олимп» приехали сотрудники полиции, которых отлично знают далеко за пределами Владимирской области. Воспитанники лагеря с радостью приняли участие в мастер-классах, сразившись на татами с профессиональными спортсменами.После спортивной разминки мальчишки и девчонки, заранее поделившись на команды, отправились проходить эстафету.Чтобы успешно преодолеть этапы, ребятам необходимо было продемонстрировать знания правил оказания первой медицинской помощи, дорожного движения и поведения на воде, суметь отличить съедобные грибы и ягоды от несъедобных, пройти полосу препятствий.Отдельным испытанием стал конкурс плакатов, в которых ребята выразили свое отношение к проблеме сохранения природных богатств, необходимости бережного отношения к планете, а также недопустимости совершения поступков, способных привести к трагическим последствиям.Пока строгое жюри подводило итоги, участники команд устроили импровизированный концерт, чем порадовали всех присутствующих.На церемонии награждения, обращаясь к ребятам, общественники отметили, что все команды показали себя достойно, приятно удивили знаниями и вселили уверенность, что лето для каждого из них завершится безопасно.Ребята, в свою очередь, выразили благодарность за увлекательное мероприятие и отметили, что непременно ждут гостей в следующем году.