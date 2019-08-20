Испытания новой крылатой ракеты США наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 километров, вызвали широкий общественный резонанс. Для экспертов это стало убедительным доказательством тому, что Вашингтон нарушал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности задолго до того, как официально вышли из него.

Испытания новой крылатой ракеты США наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 километров, вызвали широкий общественный резонанс. Для экспертов это стало убедительным доказательством тому, что Вашингтон нарушал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности задолго до того, как официально вышли из него.Американское Министерство обороны обнародовало видео испытаний новейшего вооружение, само существование которого было бы незаконно до выхода США из ДРСМД. Первыми о намерении перестать выполнять условия соглашения заявил Вашингтон, Москве пришлось пойти на зеркальные меры.Договор официально прекратил свое существование 2 августа, в уже 18 числа у военных США в распоряжении оказалась готовая к испытаниям ракета, передает сайт . Для экспертов произошедшее стало очередным убедительным доказательством тому, что американская сторона вела свои разработки незаконно, еще во время существования запрета на подобные действия.Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что за такое короткое время невозможно было проделать такую большую работу, передает "Интерфакс". "Где бы в дальнейшем эти системы не были размещены американцами – в Азии или в Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять для нашей страны непосредственную военную угрозу", – заметил сенатор.При этом просто так наблюдать за растущей у своих границ угрозой Россия не собирается. "Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США", – предупредил Косачев.В Министерстве иностранных дел России на испытания крылатой ракеты отреагировали сдержанно, поскольку подобная провокация для российских дипломатов сюрпризом не стала. "Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", – цитирует телеканал "" заместителя главы внешнеполитического ведомства России Сергея Рябкова.Не удивился поведению Вашингтона и Герой России генерал-майор Сергей Липовой. "Америка никогда и не выполняла договор, было известно всегда. Например, американские установки ПРО в Европе были прямым нарушением ДРСМД, так как они могут использоваться для старта боевых крылатых ракет", – цитирует его .Он выразил уверенность, что американские военные продолжат нагнетать ситуацию с крылатыми ракетами. "Преследуется две цели: втянуть Россию в гонку вооружений и сдержать Китай", – подчеркнул эксперт. При этом, добавил он, первой цели Вашингтону добиться не суждено ни в каком случае.К слову, отреагировали на испытания нарушающего ДРСМД вооружения и в Китае. "Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности", – цитирует официального представителя Министерства иностранных дел КНР Гэна Шуана.Отметим, 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии был произведен запуск новой американской крылатой ракеты. Как заверили в Пентагоне, она поразила цель, расположенную на расстоянии свыше 500 километров.