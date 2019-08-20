Народный артист России, болельщик Спартака Дмитрий Назаров спел песню в честь победы красно-белых над ЦСКА в матче шестого тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на поле Открытие Арены и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню в честь победы "красно-белых" над ЦСКА в матче шестого тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на "Открытие Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.Подопечные Олега Кононова одержали победу благодаря дублю Самуэля Жиго, который открыл счет в игре на 59-й минуте, забив с передачи Андре Шюррле, а затем отличился на 79-й минуте, этот гол стал победным.Посмотреть эту публикацию в Instagram#мыспартакавыувыПубликация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 19 Авг 2019 в 2:44 PDT"День такой хороший, нет на сердце ноши,Кнут устал хлестать по лошадям.Стадиона площадь провожает лошадь,Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.Спасибо, удивительный Жиго!Мужики, спасибо за победу!Лошади стреножены, заправлены в загон,Так людского счастья не изведав.Спасибо, что взнуздали рысака,Укатали, превратили в клячу.Мы так долго ждали силы от "Спартака",Красоты и воли в каждом матче… Спасибо!"Напомним, "Спартак" с 11-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на шестой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре "красно-белые" 25 августа на выезде сыграют с "Крыльями Советов", а армейцы в тот же день примут "Ахмат".