Многократная чемпионка Тамбовской области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет. По некоторым данным, девушка решила пробежаться перед соревнованиями, упала в траву, где ее и обнаружили.

Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет. По некоторым данным, девушка решила пробежаться перед соревнованиями, упала в траву, где ее и обнаружили.Плавунова занималась легкой атлетикой со школы. Как сообщает РЕН-ТВ, за время спортивной карьеры она неоднократно становилась победительницей региональных и всероссийских стартов, а также принимала участие в чемпионате России.