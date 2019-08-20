Один из участников уличного конфликта переключил свое внимание на полицейских, прибывших для того, чтобы пресечь правонарушение. По результатам выступления, попавшего на видео, мужчина стал фигурантом двух уголовных дел.

В минувшее воскресенье, 18 августа, казенное имущество полиции города Костаная, расположенного на севере Казахстана, стало жертвой агрессивного поведения неадекватного мужчины.Как сообщают местные СМИ, в правоохранительные органы поступил сигнал о массовой драке. На место выехали патрульные.Сотрудники полиции пересчитали участников конфликта и даже не успели покинуть служебный автомобиль, когда один из дебоширов переключил свое внимание на прибывших стражей порядка.Мужчина как следует разбежался, вскочил на капот полицейской легковушки и двумя ногами вынес лобовое стекло. Патрульные тронулись с места и буквально скинули нападавшего с транспортного средства.В итоге агрессора скрутили – в отношении него возбуждено два уголовного дела.