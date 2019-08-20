На Украине отказались всерьез воспринимать угрозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского о перекрытии Днепра в случае продолжения водной блокады Крыма. Однако и без этого, отмечают специалисты, страна оказалась на гране жуткой экологической катастрофы.

На Украине отказались всерьез воспринимать угрозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского о перекрытии Днепра в случае продолжения водной блокады Крыма. Однако и без этого, отмечают специалисты, страна оказалась на гране жуткой экологической катастрофы.Ситуация, при которой Украина перекрыла канал, по которому вода поступала на территорию Крыма, начинает выводить из себя не только жителей российского полуострова, но и политиков федерального масштаба. В частности, Владимир Жириновский озвучил пугающий ультиматум украинским властям."Я бы дал Киеву 48 часов, или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину", – заметил депутат. Однако украинская сторона отказалась видеть в его словах реальную угрозу. "С формальной точки зрения Украина может пострадать, но на практике – это не более чем пиар. Хотя пиар красивый", – цитирует главу Украинского аналитического центра Александра Охрименко.Он напомнил, что несмотря на то, что Днепр действительно берет свое начало на территории России, большая часть этой реки приходится все же на Белоруссию и Украину. "Да, через Смоленск он протекает, но это начало, и играет второстепенную роль", – уверен эксперт.Впрочем, Украина пожинает тяжкие плоды собственной водной блокады и без ответных шагов со стороны России. "Украина сама себе назло отморозила уши, и страдает от этого в первую очередь Херсонская область, украинцы, обычные люди", – заметил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.Ранее стало известно, что после перекрытия Северо-Крымского канала в Херсонской области начались подтопления населенных пунктов. В результате грунтовые воды оказались отравлены, урожай погиб, а дома местных жителей повреждены.Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков, раньше украинские власти получали от руководства российского полуострова деньги за поставки воды. "Сейчас она просто вытекает в Черное море. Если бы Киев был более благоразумным, он мог бы продавать ресурс и получать прибыль, направлять финансовые ресурсы на собственные нужды, например, на те же мелиоративные работы в Херсонской области", – подчеркнул сенатор.Таким образом, украинские власти сами наказали себя за введение водной блокады самим фактом принятия подобного решения. В результате они спровоцировали проблемы на своей территории, а также лишились денег, которые бы пригодились им для улучшения экологической ситуации в регионе.