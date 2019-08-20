8 сентября 2019 года во Владимирской области пройдут выборные кампании глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований.

8 сентября 2019 года во Владимирской области пройдут выборные кампании глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой незамедлительно сообщать обо всех фактах нарушения действующего выборного законодательства в период подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований 8 сентября 2019 года.С целью своевременного реагирования и оперативной отработки получаемой от населения информации в УМВД России по Владимирской области организована работа телефона «горячей линии»: 8 (4922) 35-40-49.