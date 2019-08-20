Подозреваемый с помощью кусачек срезал тросы охранной системы велосипедов, находящихся на подземной парковке...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипедов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступили заявления от граждан о краже велосипедов. Так, у 52-летнего москвича неизвестный на подземной парковке, расположенной на набережной Академика Туполева, похитил два велосипеда общей стоимостью 60 тысяч рублей. С аналогичным заявлением обратился 43-летний москвич, который сообщил, что с подземной парковки по аналогичному адресу у него пропал велосипед стоимостью 45 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Центросоюзном переулке задержали подозреваемого – 27-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину.Похищенные велосипеды злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. При задержании у него изъяты кусачки для перекусывания троса охранной системы велосипедов.Кроме того, установлена причастность задержанного мужчины к иному противоправному деянию. Ранее злоумышленник делал покупки в одном из торговых центров на Верхней Красносельской улице, при этом на кассе не оплатил электродрель и скрылся от обнаружившего кражу продавца и охраны. Однако подозреваемый не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как на выходе из торгового центра он был задержан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Красносельскому району. Похищенная электродрель изъята.По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Подготовка к преступлению и покушение на преступление», статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60