Депутат Госдумы от партии Единая Россия Михаил Старшинов рассказал о получении ответа от начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой на запрос по поводу беременной соотечественницы из Казахстана. Девушку поставили на учет по месту пребывания в Калининградской области без выезда с территории России.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Михаил Старшинов рассказал о получении ответа от начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой на запрос по поводу беременной соотечественницы из Казахстана. Девушку поставили на учет по месту пребывания в Калининградской области без выезда с территории России.В "Единой России" поддержали решение Главного управления МВД по вопросам миграции в отношении Анны Костенюк из Казахстана. Беременную соотечественницу было решено не только поставить на учет по месту пребывания, но и выдать ей разрешение на временное проживание согласно выделенной для Калининградской области квоте."В "Единой России" приветствуют такое решение, и рады, что наше участие способствовало решению сложившейся ситуации", – рассказал Михаил Старшинов. Депутат поблагодарил руководство МВД и лично начальника управления Валентину Казакову."Валентина Львовна приняла решение, которое соответствует и здравому смыслу, и ожиданиям граждан от органов исполнительной власти и государства", – отметил парламентарий. Он добавил, что подобное внимание и способность войти в положение семьи при принятии решения особенно приятно на фоне "мудрых" отписок, с которыми иногда приходится сталкиваться во время контактов с теми или иными ведомствами.Напомним, поводом для депутатского обращения стала появившаяся в СМИ информация о том, что беременной соотечественнице из Казахстана отказали в получении разрешения на временное проживание в России, хотя ее мужу и двоим детям подобный документ выдали. Из-за сложившейся ситуации женщина была обязана покинуть территорию страны, а значит семья должна была разделиться. При этом врачи запретили ей перелеты из-за беременности. А в Калининградской области семья уже успела обзавестись жильем.