Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак рассказал об идее партии ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе Земский доктор для особо сложных и труднодоступных территорий. Есть у партийцев и другие инициативы для улучшения ситуации в сфере первичной помощи.

Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал об идее партии ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе "Земский доктор" для особо сложных и труднодоступных территорий. Есть у партийцев и другие инициативы для улучшения ситуации в сфере первичной помощи.Андрей Турчак рассказал о готовности "Единой России" в кратчайшие сроки внести изменения в законодательство для того, чтобы повысить качество первичной медицинской помощи. Речь идет об улучшении программы "Земский доктор" – введении повышающего коэффициента для особых случаев, а также о законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей"Помимо этого, необходимо ввести в законодательство особый статус бережливых поликлиник, что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам", – подчеркнул сенатор. Он добавил, что в "Единой России" поддержали предложение Минздрава об освобождении поликлиник, амбулаторий и ФАПов от налогов на имущество и земельного налога. Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс."В соответствии с поручением президента к середине следующего года во всех регионах должны быть утверждены программы модернизации первичной помощи", – напомнил Андрей Турчак. Он подчеркнул, что фракция "Единая Россия" в региональных парламентах активно включилась в соответствующую работу. В частности, для того, чтобы программы максимально отвечали интересам жителей были организованы общественные обсуждения.Отметим, президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих программ в регионах страны. Кроме того, российский лидер распорядился создать механизмы контроля качества этих программ и хода их исполнения.