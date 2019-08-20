Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублейЖителя соседнего региона подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Утром 13 августа этого года мужчина приехал в Лакинск, где в районе железнодорожного вокзала встретил местного жителя, который пригласил его к себе домой. После совместного распития алкоголя хозяин жилища уснул, а гость, воспользовавшись моментом, украл ноутбук, планшет, ювелирные украшения и часы, после чего ушел из квартиры.Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.Полицейские задержали злоумышленника на следующий день в Петушках. Похищенное имущество вернули законному владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.