Родителям московских детсадовцев не нужно будет получать бумажные справки об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед возвращением в дошкольное учреждение в новом учебном году в случае, если их ребенок не попадал в очаг инфекции.

Родителям московских детсадовцев не нужно будет получать бумажные справки об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед возвращением в дошкольное учреждение в новом учебном году в случае, если их ребенок не попадал в очаг инфекции. Это стало возможным благодаря введению электронного документооборота между несколькими ведомствами. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Данные управления Роспотребнадзора по Москве об очагах инфекций были объединены с адресными списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней. В адресной базе — семьи, которые попали в зону карантина. С каждой из семей, оказавшейся в зоне риска, свяжутся напрямую и проинформируют о том, что они находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья", — говорится в сообщении.Отмечается, что данные будут обновляться ежедневно вплоть до октября. Родителям, которым понадобится справка для ребенка из-за пребывания в зоне карантина, и воспитателям придет электронное письмо и смс-рассылка. Также воспитатели дошкольных учреждений будут обзванивать такие семьи. Остальным детям, которые уходили на каникулы, но в зону риска не попали, справка на бумажном носителе больше не потребуется.В столичном Депздраве пояснили, что раньше такую справку ежегодно требовали после летних каникул от любого детсадовца вне зависимости от того, попадал он в очаг инфекции или нет. В среднем в районные поликлиники к началу нового учебного года поступало около 300 тыс. обращений за этими документами. При этом большинство детей с инфекционными больными не контактировали и осмотр врача им не был необходим."Мы взглянули на проблему глазами потребителя, причем сразу с четырех сторон — со стороны родителей, детских садов, поликлиник и Роспотребнадзора. <...> Теперь мы не гребем всех под одну гребенку, создавая неудобства сразу всем столичным семьям и напрягая врачей в поликлиниках, а точечно выделяем очаг инфекции и работаем напрямую с семьей, попавшей в карантин", — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.Отмечается, что такой подход позволяет адресно отслеживать очаговые инфекции и тщательно осматривать детей из зоны карантина, при этом упрощается жизнь большинства московских семей. К тому же, создается более четкий контроль за эпидемиологической ситуацией в городе. Проект запущен в 2019 году в качестве разовой акции помощи родителям после летнего отдыха.