В квартире у подозреваемого на улице Обручева были обнаружены оружие и боеприпасы к нему, а также порошкообразное вещество темного цвета...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и УФСБ России по Смоленской области задержали подозреваемого в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего москвича. В ходе обыска в квартире на улице Обручева у подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы к нему, а также порошкообразное вещество темного цвета.Согласно справке об исследовании изъятый револьвер был изготовлен промышленным способом в 1929 году и относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, пригодному для стрельбы револьверными патронами. 141 патрон различного калибра изготовлен промышленным способом и является пригодным для производства выстрелов.Дознанием ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Также согласно проведенной взрывотехнической судебной экспертизе представленные предметы являются боеприпасами промышленного изготовления: ручная осколочная оборонительная граната Ф-1 и ручная противотанковая граната РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.Отделом дознания ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56