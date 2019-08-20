Имущество, похищенное злоумышленниками с целью продажи, изъято полицейскими.

15 августа к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, несущим службу на одной из улиц Мурома, обратился мужчина, сообщивший, что пару часов назад за 500 рублей купил у незнакомца велосипед, но сомневается в том, что транспортное средство действительно принадлежало продавцу.В ходе проверки полицейские установили, что велосипед накануне был похищен из коридора одного из местных общежитий. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 3000 рублей.Используя информацию, полученную от покупателя, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого в хищении, 46-летнего местного жителя. В содеянном фигурант сознался.В совершении аналогичного преступления подозревается 26-летний житель одного из сел Муромского района.Сообщение о пропаже велосипеда, стоимостью 10 000 рублей, поступило в МО МВД России «Муромский» от 48-летней потерпевшей, которая пояснила, что транспортное средство хранила в хозяйственной постройке у дома.Подозреваемого в совершении кражи сотрудники полиции задержали по горячим следам.Злоумышленник пояснил, что чужое имущество продал за 3000 рублей своей знакомой.В отношении подозреваемых следователями МО МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенные велосипеды изъяты полицейскими и в ближайшее время будут возвращены законным владельцам.