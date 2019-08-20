По меньшей мере четыре человека пали жертвами столкновения четырех автомобилей в Тульской области. Последствия страшной аварии сняли на видео.

По меньшей мере четыре человека пали жертвами столкновения четырех автомобилей в Тульской области, сообщает Myslo.ru. Последствия страшной аварии сняли на видео.ДТП произошло около трех часов дня 19 августа в Щекинском районе. На 202-м километре федеральной трассы "Крым" столкнулись следовавшие в одном направлении Kia, ВАЗ-2114 и Lexus, которые после удара оказались на "встречке" и протаранили грузовой Volkswagen Crafter. Столкновение было такой силы, что легковушки загорелись, пару из них огонь уничтожил полностью.Первоначально сообщалось о двоих погибших — водителях Kia и "четырнадцатой", однако сегодня ночью в больнице скончалась пожилая пассажирка Lexus. Кроме того, в салоне ВАЗа следователи обнаружили обгоревшие останки еще одного или двух человек, так что число жертв аварии уже достигло четырех (если не пяти).В больнице остается владелец Lexus, его жизни ничего не угрожает.