20.08.2019

2019-08-20 21:55:21

В Петербурге загорелся кинотеатр Аврора

В Санкт-Петербурге горит здание кинотеатра "Аврора". Об это сообщает RenTV со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.



Уточняемся, что кинотеатр расположен на Невском проспекте в помещении "Арт-галереи". Огонь распространяется во второму этажу – по перекрытиям. Из здания кинотеатра эвакуированы 10 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.