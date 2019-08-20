Проблемы и перспективы развития Хабаровского края обсудили в Москве, на встрече кандидата в депутаты Госдумы Виктории Цыгановой с министрами РФ.

Проблемы и перспективы развития Хабаровского края обсудили в Москве, на встрече кандидата в депутаты Госдумы Виктории Цыгановой с министрами РФ.Общественный деятель встретилась с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. Следующая рабочая встреча прошла с главой Минтранса Евгением Дитрихом.Накануне приезда в Москву Цыганова пообщалась с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Говорили о важных для края вопросах — это высокая цена на рыбу, а также проблемы с недопустимо высокой стоимостью билетов на самолет из районов в краевую столицу, а также в Москву.