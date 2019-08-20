Сегодня в ходе рабочей поездки в Чукотский автономный округ Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в село Канчалан.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Чукотский автономный округ Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в село Канчалан.Этот населенный пункт находится в зоне ответственности старшего участкового уполномоченного полиции подполковника полиции Руслана Бейсембаева. На протяжении многих лет он добивается высоких результатов в служебной деятельности, а в 2017 году победил на региональном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» и вышел в финал, где занял почетное 3 место.«На участковых уполномоченных всегда лежит особая ответственность. К вам в первую очередь люди обращаются за помощью, рассчитывая на защиту своих прав. И здесь важны не только профессионализм, знание вверенной территории, но и возможность оперативно реагировать на поступающие сообщения», – сказал глава МВД России.Владимир Колокольцев поблагодарил Руслана Бейсембаева за службу, пожелал ему новых профессиональных успехов и вручил квадроцикл.По словам Министра, с учетом протяженности данного административного участка служебный квадроцикл станет незаменимым помощником для сотрудников полиции в ходе ежедневного патрулирования, выездов на места происшествий, проведения профилактических мероприятий.СправочноВ труднодоступные села Чукотского автономного округа для участковых уполномоченных полиции в текущем году ожидается поставка еще восьми квадроциклов. Они просты в эксплуатации, имеют небольшой расход топлива, предназначены для поездок по автомобильным дорогам и по пересеченной местности, с успехом могут использоваться как в зимнее, так и в летнее время года.