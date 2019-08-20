Там появится новый школьный стадион, детская игровая площадка и многое другое

Там появится новый школьный стадион, детская игровая площадка и многое другоеВ микрорайоне Лесной завершают обустройство тротуара у главной остановки общественного транспорта на федеральной трассе М-7 и пешеходных дорожек, ведущих от остановки вглубь микрорайона. Всего заасфальтируют 725 квадратных метров тротуара и пешеходных дорожек.Куда более масштабные работы идут в Лесном у школы № 48, где в этом году благоустроят школьный стадион. Там уже отремонтировали асфальтовое покрытие на площади 2230 квадратных метров. Продолжают устройство асфальтового основания под спортивную и детскую площадки. Детскую площадку оборудуют игровым комплексом и качелями, каруселью, песочницей и многим другим, а на спортивной площадке разместят гимнастическое оборудование, велодержатель, рукоходы, все необходимое для баскетбола, волейбола и футбола, а также разборные теннисные столы. На обеих площадках постелят травмобезопасное резиновое покрытие. Территорию городка обустроят газонами, скамейками, появится новое освещение.В Оргтруде продолжают работу по благоустройству центрального сквера, расположенного рядом с большим детским городком. В сквере подготовили к асфальтированию новые прогулочные дорожки, скоро установят скамейки и светильники. Общая стоимость работ по контракту - 2 миллиона рублей.