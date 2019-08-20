С этого года гарантийный срок на дороги составляет 6 лет

С этого года гарантийный срок на дороги составляет 6 летНа федеральные деньги по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году во Владимире должны отремонтировать 18 участков дорог. Всего на это выделили 267 миллионов рублей, которых хватит примерно на 16,6 километров дорог.На данный момент дорожники уже завершили работы на 15 участках, их принимает комиссия. С этого года гарантийный срок на отремонтированные дороги увеличили с 3 до 6 лет, если в течение этого срока на дорогах выявят дефекты, подрядчик будет обязан устранять их за свой счет.Оставшиеся 3 дороги, которые делают на федеральные деньги, отремонтируют к началу сентября.Еще 18 участков дорог во Владимире отремонтируют на деньги из городского бюджета. На это выделили 19 миллионов рублей, работы выполнили уже на 10 участках.